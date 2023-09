Malore in mare, salvata dall’annegamento

LIDO DI SPINA

E’ stata notata a testa in giù in mare ed è scattato l’allarme. I bagnini dello stabilimento balenare Enjoy, in via Vene di Bellocchio a Lido di Spina si sono subiti gettati in acqua per recuperarla. E’ accaduto ieri mattina, una manciata di minuti prima delle 10. La donna, 75 anni, probabilmente è stata colta da malore mentre si trovava in acqua ed è caduta a testa in avanti. Una volta trasportata sulla spiaggia, i bagnini hanno iniziato con le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Nel frattempo erano stati allertati i sanitari del 118. Allo stabilimento balneare sono quindi arrivati i sanitari dell’ambulanza di Voghiera, che hanno proseguito le manovre di rianimazione, poi l’automedica e l’eliravenna. Dall’elicottero l’equipaggio medico si è calato con il verricello. Una volta stabilizzata e intubata, la donna è stata trasferita davanti al locale Barracuda, in via Benvenuto da Garofalo Tisi, dove nel frattempo si era spostato l’elicottero dove poi è stata caricata per essere trasportata al pronto soccorso di Cona.

Una volta giunta al nosocomio estense, le è stata riscontrata una sindrome da annegamento ed è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni, ovviamente, sono ritenute molto serie e la prognosi è rigorosamente riservata, perché le sue condizioni sono ritenute molto serie. Si tratta dell’ennesimo caso di malore in mare, che questa volta, fortunatamente, non si è concluso tragicamente. Mentre nelle settimane precedenti, durante la piena stagione estiva sono stati almeno sei i decessi dovuti a malori in acqua tra accaduti tra i mesi di luglio ed agosto scorsi: sempre più o meno con la stessa dinamica: ingresso in acqua malori, alcune volte fatali, altre invece, il malora ha comportato la perdita dei sensi e poi la morte sopraggiunta per annegamento. Ieri mattina il tempestivo intervento dei bagnini che si sono accorti della posizione innaturale della donna, è stato provvidenziale per strapparla alla morte.

