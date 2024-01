Malore in strada, muore all’arrivo del 118

Colto da un malore improvviso in via Giuseppe Fabbri, muore un 67enne affetto da tempo da una grave patologia. È accaduto ieri mattina intorno alle 10,30: l’uomo stava passeggiando sul marciapiede quando ha perso i sensi. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica. Il personale del 118 ha cercato di rianimare senza successo l’uomo. Nonostante la manovre effettuate dai sanitari non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto prima di arrivare in ospedale sotto gli occhi dei vicini di casa. Tutto è accaduto in pochi minuti e nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.