Malore nell’ultimo giorno di vacanza, muore a 28 anni

Lido degli Scacchi (Ferrara), 15 maggio 2025 – L’ultimo giorno di vacanza al mare si è tinto di tragedia. Un ragazzo di 28 anni, il forlivese Emanuele Lamanna, è morto a seguito di un malore che lo ha colto mentre faceva colazione al camping Florenz del Lido degli Scacchi.

L’allarme è scattato intorno alle 10 di ieri. Il ragazzo – disabile e affetto da gravi disturbi – era ospite della struttura ricettiva insieme ad altri giovani con disabilità e i relativi accompagnatori. Il gruppo, che si trovava a Scacchi per una breve vacanza ormai giunta al termine, stava facendo colazione quando improvvisamente il 28enne si è sentito male. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colto da una crisi epilettica proprio mentre mangiava. Al momento non è chiaro se un boccone lo abbia soffocato durante l’attacco o se all’origine del tragico epilogo ci siano altre cause. Quel che è certo, purtroppo, è che a nulla sono valsi i soccorsi prestati in maniera rapida e tempestiva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Comacchio. Il personale medico ha cercato di rianimare il ragazzo in ogni modo ma, nonostante gli sforzi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sconvolto per l’accaduto Gianfranco Vitali, titolare dell’Holiday Village Florenz. “Ospitiamo spesso gruppi di ragazzi con disabilità – ha commentato –, non era mai successa una tragedia del genere. I soccorsi sono stati tempestivi e hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Siamo sinceramente mortificati e addolorati. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo, alla quale vanno le nostre condoglianze”. Rimangono ora da chiarire le cause esatte del decesso e se effettivamente possa avere avuto un ruolo un boccone inghiottito proprio durante la crisi epilettica.

re. fe.