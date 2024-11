Malore, muore a 29 anni. Ipotesi allergia a un farmaco

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Graziano Mega, 29enne originario di Lecce ma da anni a Ferrara per lavoro. A poche ore dal decesso del giovane, i primi atti sono arrivati in procura e il pubblico ministero di turno disporrà accertamenti medico legali finalizzati a fare luce sulla tragedia. Tutto è cominciato mercoledì, quando il 29enne ha iniziato a sentirsi poco bene. Mal di gola e qualche linea di febbre. Nulla che facesse pensare a qualcosa di diverso da un banale malanno stagionale. Si era quindi messo a letto fino a quando, intorno all’una di notte, il coinquilino non si è reso conto che l’amico stava male. Ha chiamato immediatamente il 118 ma, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per Mega non c’era ormai più nulla da fare. Ora si tratta di chiarire cosa abbia fermato quel giovane cuore. Tra le ipotesi trapelate, ci sarebbe anche quella di una violenta reazione allergica a qualche farmaco che potrebbe aver assunto per alleviare i sintomi influenzali o per abbassare la febbre. Al momento, però, non ci sono certezze in questo senso e solo le analisi medico legali potranno sciogliere il giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la cui attività è stata finalizzata ad escludere altre cause rispetto a quelle naturali.

Nel frattempo, la notizia della morte del giovane si è sparsa rapidamente nella rete di relazioni che si era costruito in anni a Ferrara. In molti affidano un ricordo ai social. "La notizia che non vorresti mai sentire – scrive un amico –. Brilla più forte che puoi lassù". E ancora. "Ci hai giocato un brutto scherzo oggi – si legge in un altro post –. Ti ricorderemo sempre, fai buon viaggio".

re. fe.