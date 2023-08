Malore mentre guida, si schianta contro un tir sulla Romea: gravissima

Comacchio (Ferrara), 4 agosto 2023 – Uno scontro tra un’auto e un camion si è verificato nella mattinata di ieri lungo la Strada Statale Romea, nei pressi dell’incrocio con le vie Sp 54 e la Strada Diavolo. Erano circa le 9 del mattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna codigorese di 75 anni sarebbe stata colta da un malore, mentre si trovava alla guida della propria automobile e ciò le avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, che è finito nella corsia opposta, lungo la quale stava giungendo il mezzo pesante.

Il conducente del camion avrebbe rallentato e cercato in tutti i modi possibili di scongiurare l’impatto che, purtroppo, è stato inevitabile. Subito, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri della Compagnia di Comacchio e alla pattuglia della Polizia locale ‘Terre del Delta’. Una volta sul posto, i sanitari si sono immediatamente occupati della settantacinquenne, cui sono state prestate le prime cure. E date le sue condizioni, hanno deciso per il trasporto d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ con codice di massima gravità. Dunque, la donna è stata trasportata verso l’elisoccorso, che è immediatamente decollato per raggiungere la struttura sanitaria cesenate.

Attualmente, si trova ricoverata presso il reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi intervenuti, mentre carabinieri e Polizia locale si sono occupati non solo di governare il traffico in attesa del completamento delle operazioni di soccorso, ma anche dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

A quanto si apprende, dunque, l’incidente sarebbe imputabile al malore improvviso che ha colpito la settantacinquenne, che non le avrebbe consentito di mantenere il controllo della propria vettura, finita nella carreggiata opposta.

Inevitabilmente, nel corso delle operazioni, si sono formate lunghe code sulla Strada Statale Romea: il tratto su cui si è verificato l’incidente, che si trova a poca distanza della strada che conduce alla località balneare di Lido di Volano, è stato riaperto alla normale viabilità poco dopo le dieci del mattino, una volta completati tutti i necessari soccorsi e verifiche.