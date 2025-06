Malore in riva, turista toscana rianimata davanti ai bagnanti

Comacchio (Ferrara), 14 giugno 2025 – Turista aretina si sente male, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, è grave ma non in pericolo di vita. Tanta paura in spiaggia, dove si è sfiorata una tragedia ai lidi ferraresi. Nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, sulla spiaggia del lido di Pomposa, una turista di 55 anni di Arezzo, mentre tranquillamente passeggiava, ad un tratto si è sentita male ed è svenuta.

La donna è poi caduta a terra nella parte del bagnasciuga, a pochi passi dal mare. I presenti, accortisi e spaventati di quanto successo, hanno chiamato subito i soccorsi. Da capire se si sia trattato di un malore o una crisi epilettica, sul posto è arrivato prontamente il personale sanitario del Suem, che ha raggiunto la spiaggia con un’ambulanza e auto medica.

La donna aveva ingerito molta acqua del mare ed è stata subito assistita dai paramedici, seppure non è stato necessario rianimarla con un massaggio. Al termine di questa prima assistenza, poi è stata intubata e ventilata, per procedere subito al trasporto in ambulanza all’ospedale del Delta di Lagosanto. La turista toscana è stata ricoverata con un codice di massima urgenza, e dopo gli ulteriori e necessari accertamenti è stata portata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono al momento stabili, però la prognosi rimane riservata, rimane costantemente monitorata e non è a rischio di vita.

Un fatto che ha spaventato tutti i passanti e le persone presenti in quel momento, che hanno assistito alla scena, tempestivi i soccorsi dei sanitari che hanno permesso un’assistenza medica efficace per poi trasportarla in ospedale.

La turista aveva raggiunto i lidi ferraresi dalla Toscana, precisamente dall’aretino, insieme ad una comitiva di persone che avevano scelto il mare della provincia estense, in queste settimane sempre più affollato, per le proprie vacanze. La donna e il gruppo di turisti giunti insieme hanno scelto di soggiornare in via Capanno di Garibaldi al lido di Pomposa, precisamente al ‘Club del Sole Vigna sul Mar Family Collection’.