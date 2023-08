"Maltempo, a rischio il futuro dei campi"

Raccolti cancellati dalla furia del maltempo, aziende in ginocchio che hanno sostenuto spese tutto l’anno e ora si trovano con un pugno di mosche. Confagricoltura in visita alle aziende maggiormente colpite, quarta tappa Az. agricola a Cologna, Riva del Po. Non ha fine la disperazione dei contadini ferraresi in seguito all’ “Annus horribilis” culminato con la grandinata del 26 luglio, la quale ha rovinato ettari ed ettari di raccolto.

Confagricoltura, solidarizzando con il dolore di questi agricoltori ha organizzato, molteplici incontri in cui i suoi dirigenti si sono recati in queste aziende per verificare i reali danni subiti e per studiare eventuali soluzioni. Nella fattispecie sono state scelte, “simbolicamente”, quattro aziende ferraresi: due dell’alto e due del basso ferrarese, le più colpite. Queste ultime, site a Poggio Renatico, Cento, Migliaro e Cologna sono state visitate dai vertici di Confagricoltura unitamente a varie delegazioni, le quali hanno potuto toccare con mano la reale devastazione del territorio.

"Questo è il quarto anno di fila che non facciamo reddito, probabilmente certe attività cesseranno", ha asserito un agricoltore disperato. Il 2020 infatti, è stato l’anno della cimice, il 2021 e 2022 sono stati gli anni della forte siccità unita a forti gelate e in ultimo il 2023 anno di alluvioni e grandinate anomale di dimensioni assolutamente megalitiche. Il tutto sta creando una situazione drastica per il settore primario, che si ricorda essere quello trainante in questa parte della regione. La quarta tappa delle visite dei dirigenti è stata Cologna, presso l’azienda Agricola Natali. Quest’ultima ha subito danni ingentissimi ai 30 ettari di terreno, oltre che alle reti, dove presenti. Le piante a cielo aperto "Hanno visto compromesso l’apparato fogliare, il raccolto ed in alcuni casi la struttura stessa delle piante con la distruzione dell’apparato corticale. In quest’azienda è a rischio la produzione delle piante per le prossime stagioni", ha asserito Confagricoltura in un comunicato.

Quest’azienda perciò unitamente ad altre non potrà contare sul proprio raccolto nei prossimi anni, ciò significa che la cittadinanza stessa non ne potrà fruire. Situazione critica già di per se, a ciò si aggiunge il fatto che le compagnie assicurative in molti casi non copriranno più dai danni provocati dagli agenti atmosferici, o comunque vista l’impennata dei prezzi non converrà più. Un impasse non di facile gestione, i reali danni sono ancora in fase di quantificazione.

Jasmine Belabess