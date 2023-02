Maltempo a Ferrara: alberi abbattuti e disagi. Forte mareggiata, torna la paura

Il gazebo dell’Ant volato nel fossato del castello

Ferrara, 27 febbraio 2023 – Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per alberi crollati e pali divelti, l’ondata di maltempo flagella la provincia dalla città fino alla costa dove si è verificata una mareggiata che comunque non ha avuto le pesanti conseguenze di quella che si è abbattuta sul lido di Volano alcuni mesi fa. A picco la temperatura, raffiche di vento gelido. Allerta nei porti di Goro e Comacchio. Al lido di Volano osservato speciale il canale che passa sotto l’Acciaioli.

Il quadro. Da Ferrara a Gualdo vigili del fuoco in azione per rami e alberi finiti nelle strade. Due interventi sulla Ferrara Mare, all’uscita di Ferrara e nello svincolo per Gualdo. Sos raccolti dalla Stradale. Un gazebo dell’Ant vola nel fossato del castello. Un paio di interventi in via Comacchio; uno in via Pomposa per mettere in sicurezza una gru. Vigili del fuoco a Bondeno, dove hanno preso il volo alcune strutture di un cantiere. Interventi sui tetti per mettere in sicurezza antenne e grondaie, anche nella caserma dei carabinieri. Pali Telecom piegati a Salvatonica, la sistemazione della copertura di un palazzo in via Bonatti in situazioni precarie dopo il maltempo di agosto. A Gallo cede un palo dell’illuminazione del campo sportivo, salta la partita contro Fruges (Prima Categoria). Danni al tendone della sagra che fa da ritrovo delle squadre.

Massima allerta sulla costa. "Ci sono stati problemi agli ormeggi di alcune imbarcazioni – spiega Vadis Paesanti, vice presidente di Fedagripesca-Confcooperative Emilia Romagna –. Ci sono dei pontoni nella sacca, con questo vento è un problema. Alle 9,40 le raffiche hanno toccato punte di 37,9 nodi". Mareggiata al lido di Volano, località che è stata raggiunta da un centinaio di surfisti. "Per il canale sotto l’Acciaioli – spiega Pietro Franesi, del comitato per salvare il lido – era stato lanciato l’allarme per il rischio allagamenti. Che è rientrato". Altra zona ’delicata’ il faro di Goro. Dice Eric Scabbia, il titolare: "La Protezione civile è già in allarme in vista di una ondata di maltempo a metà marzo. Ci sono le ruspe per creare protezioni alla costa".