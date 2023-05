Maltempo a Ferrara, allagamenti e blackout: ecco dove

Ferrara, 11 maggio 2023 – Il maltempo che si è abbattuto sull’Emilia Romagna a partire da ieri continua a creare disagi ai cittadini. A Ferrara le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno saturato alcune zone creando alcune criticità. Per far fronte alle situazioni di emergenza, oggi nel Ferrarese è stato predisposto un servizio straordinario di pronto intervento. In particolare, fa sapere il Comune, è stato attivato il coordinamento della Protezione civile e tutte le segnalazioni sono convogliate al Comando dei Vigili del fuoco che, coadiuvati dalla stessa Protezione civile, raccoglieranno le richieste dei cittadini.

“Qualche abitazione sotto il manto stradale, specialmente in zona via Copparo, resta allagata – ha raccontato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri – ma i mezzi dei vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la situazione. Personalmente sono in contatto da stamattina con alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme e siamo al lavoro per ripristinare anche la fornitura elettrica”. Nel centro storico, invece, la situazione è nella norma eccetto qualche cantina allagata, mentre nei terreni del forese sono stati riscontrati importanti accumuli d’acqua, fino a 120mm un valore davvero alto.

Il numero da chiamare per fare segnalazioni è il 115. Alcune squadre di Protezione civile sono già attive su tutto il territorio ferrarese. “L’intera macchina – ha proseguito il sindaco fabbri – è al lavoro per fornire risposte ai cittadini nel più breve tempo possibile”. Questa mattina, inoltre, in Prefettura è stato convocato un tavolo sugli interventi in corso e su quelli da attuare.