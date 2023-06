Maltempo a Ferrara oggi, strade e cortili allagati a Cento

Ferrara, 10 giugno 2023 – Il maltempo non dà tregua al territorio ferrarese. Dopo il tornado che si è scatenato ieri a Lovara, frazione di Codigoro, ancora piogge abbondanti nella notte e nella prima mattinata a Cento.

Il maltempo ha provocato così disagi soprattutto nella zona del grattacielo, in particolare via Giovannina, che è finita sott'acqua, con cortili e garage allagati.

Quella di via Giovannina è una zona purtroppo frequente a questo tipo di problema quando piove molto. Sono case leggermente più basse del livello stradale che sono state interessate da diversi centimetri di acqua.olto. Ad avere la maggior parte dei problemi sono cinque abitazioni, ma il disagio si ripercuote comunque anche nelle zone limitrofe.

Oltre a via Giovannina ci sono state altre zone interessate da accumuli di acqua e di sversamenti dai fossi. Come ad esempio via Rigoni, Ponte Alto, via di Mezzo, via Oratorio a Corporeno. Pieni, al limite e a volte anche oltre, diversi canali di scolo che già nei giorni scorsi anche diversi cittadini ne segnalavano l’erba alta e sporco che rallentata il defluire dell’acqua.

In tutto i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare una decina di interventi. Non si segnalano disagi particolari nel resto della provincia estense.

Ieri pomeriggio, invece, a Codigoro, si era formata una tromba d'aria che ha attraversato le campagne della zona e ha poi scaricato parte della sua energia in via delle Starne, non lontano dall'Abbazia di Pomposa, strappando alcuni alberi, scoperchiando un capannone e isolando un'abitazione, per fortuna senza provocare danni alle persone residenti o che si trovavano in zona.

Oggi (prorogata anche nella giornata di domenica), intanto, in Emilia Romagna si registra l’ennesima allerta meteo. L’allerta è gialla per criticità idrogeologica.