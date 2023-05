Maltempo, allerta arancione Scuole chiuse nel Delta Attesi pioggia e forte vento Mareggiate sulla costa

Allerta arancione. Ancora una forte ondata di precipitazioni si abbatterà sul territorio estense, sebbene con minor intensità rispetto alla quasi totalità delle altre zone della Regione. A ogni modo, nella nostra Provincia, tanti sindaci hanno optato per la linea della prevenzione. Perciò, ogni scuola di ordine e grado sarà chiusa nei comuni di Comacchio, Lagosanto, Mesola, Goro e Codigoro. E’ questo l’esito della riunione che si è svolta ieri pomeriggio in prefettura, che ha coinvolto gli amministratori del territorio, i tecnici di Arpae, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e la Provincia.

Ed è proprio il presidente Gianni Michele Padovani a fare il punto a margine dell’incontro a palazzo Giulio d’Este. "Le precipitazioni oggi saranno copiose – spiega Padovani – e la forza del vento sarà imponente. Quest’ultima condizione potrebbe creare qualche complicazione in particolare nella zona costiera per il deflusso delle acque. Ma il Consorzio di Bonifica ha già provveduto ad abbassare i livelli idrici nei canali. Tutto il territorio è attenzionato, malgrado la nostra Provincia non sia collocata geograficamente nella zona a più alto rischio di violenti rovesci". Il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi non ha chiuso le scuole ma ha comunque predisposto un piano di rafforzamento della rete di soccorsi. "Abbiamo deciso di potenziare la presenza di persone e mezzi sul territorio – così il primo cittadino - . Insieme ai volontari della Protezione civile e al personale della Polizia Locale, che impiegheranno un maggior numero di equipaggi, abbiamo predisposto un piano di vigilanza delle strade e delle vie che già in questi giorni hanno subito alcuni allagamenti. Il Centro Operativo Comunale è attivo e impiegato nel monitoraggio costante della situazione, in accordo con tutti gli enti provinciali, regionali e di governo competenti".

I Coc sono stati attivati un po’ in tutti i comuni per tenere monitorato l’andamento e i riverberi del maltempo sui territori. Tutte queste precipitazioni, tuttavia, non vengono per nuocere. Infatti, stando a quanto comunicato dall’Autorità di Bacino del Delta del Po. "A seguito delle consistenti e diffuse precipitazioni – si legge nella nota - tutte le sezioni principali del Grande Fiume hanno registrato un’importante ripresa dei valori di livello e portata, anche tre volte superiore rispetto a due settimane fa; un dato inizialmente conseguenza di un fenomeno precipitativo di tipo impulsivo, ma il cui incremento, negli ultimi giorni, è stato sostenuto anche dai rilasci dei Grandi Laghi regolati. La disponibilità idrica è dunque in costante ripresa sull’intero Distretto, con alcuni laghi prossimi alla loro massima capacità di invaso". Le temperature osservate a scala di Distretto, in questi giorni, hanno raggiunto valori inferiori a quelli di riferimento mentre le precipitazioni sono risultate importanti in particolare lungo il tratto medio-inferiore del Po. Per i prossimi giorni, a seguito del previsto nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, si attende un nuovo incremento dei valori di portata in tutte le sezioni del fiume Po e, diffusamente, anche nei corsi d’acqua principali del Distretto. Le piogge attese potrebbero essere consistenti soprattutto sulla parte centro-orientale del Distretto ed in particolare sull’Emilia Centrale e sulla Romagna, dove potrebbero aversi accumuli importanti superiori anche ai 150-180 mm.

Da segnalare che a largo delle coste romagnole il mare sarà molto mosso o agitato e ciò potrebbe rendere più difficile l’immissione in mare dei corsi d’acqua romagnoli. Non solo la pioggia, ma anche la neve è tornata in questa prima metà di maggio, in cui si sono osservate nevicate diffuse a quote medio-alte sui settori alpini centro-orientali del Distretto e nuove nevicate potrebbero aggiungersi nei prossimi 3-5 giorni.

I volumi d’invaso dei principali Grandi Laghi regolati risultano essere prossimi ai valori massimi di regolazione ad esclusione del lago di Garda. Al momento il lago Maggiore risulta essere al 91,4% del volume d’invaso, il lago di Como al 74,7%, il lago di Iseo al 100%, il lago di Idro al 53,1%, il lago di Garda al 55,0%. Giovedì 25 maggio si terrà la seduta dell’Osservatorio sugli utilizzi idrici nel Bacino del Po.

Federico Di Bisceglie