Maltempo, bando per i danni alle coperture

Rinnovato il bando per i danni del maltempo delle imprese. Il sindaco Simone Saletti lo aveva annunciato nei giorni scorsi e la determina, pubblicata, apre ora alla richiesta di finanziamenti. Scadrà il prossimo 28 febbraio il bando dedicato alle imprese per gli interventi di rimozione e avvio a smaltimento e recupero delle coperture danneggiate dal maltempo del 17 agosto 2022. Si tratta di uno stanziamento di 350 mila euro che garantisce alle imprese danneggiate un’agevolazione a fondo perduto pari all’80% della spesa sostenuta, con un massimale di 7 mila euro concedibili.

"Un aiuto diretto e concreto ai nostri imprenditori di tutti i settori, compreso quello agricolo, che hanno subito gravi danneggiamenti ai capannoni, spesso compromettendo l’attività lavorativa quotidiana – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Il bando è gestito dalla Camera di Commercio di Ferrara, che ha al suo interno le giuste competenze per gestire la fase istruttoria, e le modalità per la presentazione delle istanze sono derivate da un immediato e proficuo confronto con le imprese e con le associazioni di categoria del territorio, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni concreti delle attività bondenesi". La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, con firma digitale, attraverso la pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio: https:www.fe.camcom.itpromozionefinanziamentinotiziecomune-di-bondeno-aiuti-alle-imprese-colpite-dalla-eccezionale-ondata-di-maltempo-del-17-e-19-agosto-2002.

Riguarda le imprese. Le imprese che hanno subito i danni. Dalle risorse rimaste il nuovo bando di 350 mila euro. E’ tempo di candidature. Quanto è successo il 17 e il 19 agosto a Bondeno, con una tromba d’aria simile ad un tornado che ha squarciato tetti e divelto tensostrutture. Le aziende l’hanno pagata cara. Dai tetti divelti all’eternit da smaltire. Nei giorni successivi al maltempo la stima complessiva dei danni a Bondeno era stata di quaranta milioni di euro di cui circa 2 milioni alle opere pubbliche, circa 13 milioni di euro ai privati, gli altri per agricoltura ed aziende. Il Comune è in prima linea per sostenere le attività nella ripartenza dopo il maltempo.

Claudia Fortini