Maltempo, campi e burocrazia "Danni, via libera alla proroga"

di Federico Di Bisceglie

Una proroga vitale per le aziende agricole per presentare le richieste di risarcimento a fronte dei danni causati sia dalle alluvioni delle ultime settimane sia dalle gelate dei mesi scorsi. È quella chiesta – e ottenuta – dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti attraverso un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Inizialmente il termine per richiedere gli indennizzi, mediante il sistema Agricat era il 12 giugno. Ora, lo slittamento, ha fissato una nuova timeline che ha la scadenza il 25 luglio. Nell’interrogazione Malaguti chiedeva al ministro Lollobrigida "la possibilità di dilazionare, con nuova circolare, il termine del 12 giugno per completare la presentazione delle denunce di sinistro riferite alle gelate occorse nella nostra regione dei primi giorni di marzo, al fine anche di testare meglio il sistema e intervenire a livello informatico per renderlo più fruibile dagli operatori". La richiesta di una dilazione è motivata dal fatto che "da informazioni di Confagricoltura – scrive Malaguti nel documento – il sistema Agricat istituito per disporre una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione) ha disposto il termine del 12 di giugno per completare la presentazione delle denunce di sinistro riferite alle gelate nella nostra regione del mese di marzo". Tuttavia, osserva il parlamentare di Fratelli d’Italia, "vista la portata dell’evento e la numerosità delle aziende coinvolte, le associazioni di categoria hanno rappresentato la difficoltà da parte degli operatori, di dover rispettare un termine che risulta contestuale ad altre importanti scadenze come la domanda unica e il Psr. Peraltro il sistema Agricat non è stato sufficientemente testato, risulta poco intuitivo e di difficile comprensione sia sul piano informativo che amministrativo". Ora, raccogliendo il plauso degli operatori a partire proprio da Confagricoltura che tra le prime aveva lamentato questo disagio, la proroga per la presentazione dei termini è arrivata. Poco più di un mese. Ma per molte aziende sarà vitale.