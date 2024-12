Maltempo, c’è il decreto. Sgravi agli agricoltori danneggiati dal clima

La commissione europea ha approvato ieri gli sgravi contributivi previsti nel Decreto Agricoltura, adottato lo scorso maggio. Le risorse, pari a 167 milioni di euro, rappresentano un sostegno fondamentale per gli imprenditori agricoli di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, territori duramente colpiti dagli eventi climatici estremi del maggio 2023 e dalle conseguenze economiche legate al conflitto russo-ucraino.

Questo intervento, finalizzato a rafforzare la liquidità delle imprese agricole, testimonia l’impegno concreto del Governo Meloni nel supportare il settore primario. "Un ringraziamento va alla ministra Marina Elvira Calderone – dice il senatore di Fd’I Alberto Balboni –, con la quale abbiamo lavorato a questi interventi per sostenere le imprese agricole in un momento di grande difficoltà, promuovendone la competitività e garantendo il necessario sostegno agli operatori del comparto in situazioni di emergenza. Una notizia positiva per la nostra agricoltura. Farsi sentire in Europa senza complessi di sudditanza porta risultati importanti. Questa è la Destra di governo di cui l’Italia ha bisogno".