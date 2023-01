Maltempo, centinaia di domande per i danni

Maltempo e bilanci. La scia lunga di danni che hanno ferito famiglie e imprese, campi agricoli e luoghi pubblici. Quanto è successo il 17 e il 19 agosto a Bondeno, con una tromba d’aria simile ad un tornado che ha squarciato tetti di capannoni e abitazioni e divelto tensostrutture, abbattendo addirittura il muro del cimitero di Settepolesini che ancora oggi è libero tra i campi, non è stato uno scherzo. Si contano i danni.

Le richieste di risarcimento, che sono arrivate a centinaia agli uffici del municipio, scadevano un minuto prima della mezzanotte che apriva alla festa del giorno di Natale. Un momento cruciale. Ora le domande presentate sono al vaglio dell’ufficio tecnico comunale: "Stiamo ancora quantificando e soprattutto analizzando ogni domanda – dice il sindaco Simone Saletti, che ammette di non avere ancora i dati precisi delle richieste - . Abbiamo ancora un mese di tempo a disposizione per rendicontare". Ai cittadini colpiti dalla tromba d’aria possono spettare infatti, fino a 5 mila euro di sostegni, 20 mila euro alle aziende. Questo bando è chiuso dalla Vigilia di Natale. Si aspetta il responso degli uffici e la distribuzione degli aiuti. Un conteggio complesso. E’ stato un bando, della Protezione civile nazionale, aperto e gestito dal comune insieme alla Regione. Verifiche e controlli sono in corso in questi giorni. I conteggi sono complessi. Nei giorni successivi al maltempo la stima complessiva dei danni a Bondeno infatti, era stata di quaranta milioni di euro.

Oltre al bando chiuso, di cui si attendono gli esiti, c’era un altro bando, per le aziende di 500 mila euro, aperto e scaduto. E che a breve sarà riaperto. fino al 28 febbraio. E’ del comune di Bondeno gestito dalla Camera di Commercio. Riguarda le imprese. "Riapre per contribuire allo smaltimento di materiali, - annuncia il sindaco - come l’eternit e pericolosi, delle imprese che hanno subito i danni ma anche (e questo è l’unico bando che le comprende ndr.) le imprese agricole. Ere di 500 mila euro. Sono rimaste risorse ed ora Bondeno si organizza: "Manca gli ultimi dettagli - aggiunge - per riaprirlo".

Claudia Fortini