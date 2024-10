Maltempo, è allerta rossa. Idice sorvegliato speciale

Maltempo, allerta rossa fino alle 24 di oggi. A preoccupare è la pioggia, che comunque dovrebbe attenuarsi nel corso della mattinata, e soprattutto i corsi d’acqua. Sorvegliato speciale l’Idice, è attesa nelle prossime ore la piena. Andrea Baldini, sindaco di Argenta, sta seguendo di ora in ora l’evolversi della situazione. Non desta invece particolare preoccupazione il fiume Po, il livello è alto ma per questo periodo resta nella norma.

Il 19 settembre l’alluvione ha isolato Campotto creando non pochi disagi. "Fino alle 24 di oggi siamo in allerta rossa – spiega il primo cittadino di Argenta –. Ci sarà comunque un aggiornamento con un bollettino intorno alle 12, due i fattori da tenere sotto controllo. Da una parte le precipitazioni, dall’altra appunto i fiumi. La piena è attesta in modo particolare sull’Idice, in genere alcune ore separano la pioggia dall’arrivo dell’onda d’acqua lungo il torrente". Emanuele Tognetti, 36 anni, agricoltore, si è trovato con i campi allagati con l’ondata d’acqua del 19 settembre. "Siamo rimasti isolati – racconta – e abbiamo dovuto chiudere per alcuni giorni anche il nostro agriturismo. Ci siamo ’salvati’ dall’alluvione del 2023 grazie alle idrovore della bonifica Renana. L’impianto riesce a controllare infatti un grande volume d’acqua. A questo giro, a settembre, non è andata così. L’impianto non è riuscito a convogliare tutta l’acqua che è arrivata e così i campi sono finiti sotto. Un bel danno". L’azienda di Tognetti si trova in un punto critico. "Siamo a 500 metri dal Sillaro – precisa – e a meno di un chilometro dall’Idice. A destare preoccupazione non è tanto il volume d’acqua che arriva dal cielo ma la tenuta degli argini. L’altra volta, nel 2023, siamo riusciti a salvare le cose più preziose ed è comunque andata bene. Il 19 settembre invece l’acqua ci ha raggiunto. Saranno decisive le prossime ore, certo non dormiamo sonni tranquilli".

Mario Bovenzi