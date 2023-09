Maltempo e disagi a Comacchio e Porto Garibaldi: negozi allagati

Un temporale si è abbattuto nelle prime ore di ieri sulla costa comacchiese, provocando allagamenti e disagi sulla viabilità. Particolarmente colpiti dalla pioggia battente sono stati i Lidi Sud. Nello specifico, allagamenti hanno interessato la strada che costeggia il portocanale di Porto Garibaldi, con l’acqua che ha invaso anche l’interno di alcune attività commerciali che vi si affacciano. Problemi a causa del temporale sono stati registrati anche presso la sede del Centro Informagiovani in via Teano che, come riportato sulla pagina Facebook del servizio, ieri è rimasto chiuso per ragioni di sicurezza. La chiusura si protrarrà sino alla giornata di lunedì compresa, dopo il completamento dei lavori necessari. I cittadini, nel frattempo, potranno rivolgersi all’URP di Comacchio, in piazza Folegatti 15 (0533-310271 – 310272) per i buoni mensa, all’Ufficio Economato in via Edgardo Fogli 17 a Comacchio per il trasporto scolastico e contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione (0533- 318783) per informazioni. Allagamenti hanno interessato anche alcune vie a Lido degli Estensi e Lido di Spina, anche a causa della difficoltà delle fognature.