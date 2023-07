Maltempo a Ferrara, nubifragio nella notte: strage di alberi

Ferrara, 4 luglio 2023 – Il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla città ha creato danni e disagi a macchia di leopardo su tutto il territorio. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per alberi e rami abbattuti.

Le situazioni più critiche si sono registrate in via dei Calzolai, dove un grosso albero è caduto su una casa e in via Viazza, a Boara, dove dei rami hanno danneggiato alcune auto.

Flagellate le frazioni di Francolino, Pontelagoscuro e Malborghetto.

"Il vento forte ha sradicato molti alberi, specialmente in giardini privati, e si segnalano lesioni su alcuni tetti e interruzioni di linee elettriche - così il sindaco Alan Fabbri su Facebook -. Al momento abbiamo 22 persone di Ferrara Tua al lavoro, due mezzi ragno per le situazioni più critiche e altre due squadre per la rimozione di rami e ramaglie. L’intero lavoro è coordinato insieme ai vigili del fuoco per stabilire le priorità di intervento”.