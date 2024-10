Maltempo e granchio blu, vertice a Ferrara col ministro Lollobrigida

Ferrara, 30 ottobre 2024 – Era una voce che circolava. Ora è arrivata la conferma: il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, domani sarà a Ferrara per incontrare i principali player della filiera agricola, i rappresentanti del mondo della pesca e le rappresentanze datoriali di settore. L’appuntamento è per le 11 nella sala conferenze della Camera di Commercio. Benché nasca come iniziativa di carattere politico – l’appuntamento per le elezioni regionali è sempre più vicino – si tratterà anche di un momento di confronto sulle principali criticità riscontrate da due settori chiave del nostro territorio. Tant’è che, con ogni probabilità prima di incontrare imprenditori e associazioni di categoria, il titolare del dicastero all’Agricoltura e della Sovranità alimentare incontrerà il commissario straordinario per l’emergenza granchio blu, Enrico Caterino.

Un tema che, senz’altro, rappresenterà una priorità non solo per questo territorio ma in particolare per l’agenda politica di Fratelli d’Italia. Non è un caso, infatti, che nel poker di candidati al consiglio regionale ci sia Fausto Gianella, operatore del settore di lungo corso e in prima linea nel denunciare l’emergenza granchio blu, che ha vissuto sulla sua pelle. Peraltro Lollobrigida il dossier sull’infestante specie aliena lo conosce molto bene: è dell’agosto scorso il suo incontro, sul territorio, con gli operatori delle cooperative di allevatori di vongole, caldeggiato dal senatore Alberto Balboni e dal deputato Mauro Malaguti.

A questa macro emergenza, si aggiungono tutte quelle che da diverso tempo attraversano il settore primario, non ultima il maltempo, condensate in un documento che domani – per il tramite del vicesindaco, Alessandro Balboni – verrà consegnato proprio nelle mani del ministro. Ed è lui, contattato dal Carlino, che commenta la notizia della visita del ministro a Ferrara.

“Il nostro è un territorio a forte vocazione agricola – premette il numero due della giunta nella sua veste di candidato alle regionali e di presidente provinciale di Fd’I – e siamo molto soddisfatti che il ministro Lollobrigida testimoni, ancora una volta, attenzione alle istanze ferraresi. Avere la possibilità di confrontarci direttamente con un esponente del governo, senz’altro ci agevola nella possibilità di essere incisivi in termini di politiche da adottare. Oltre ad aprire la strada a un’interlocuzione di primissimo piano, che può essere utile prima di tutto agli operatori del settore”. Come detto, proprio Balboni consegnerà il dossier su cui – assieme agli operatori nell’ambito di ‘Sistema agricoltura’ – sta lavorando, in qualità di assessore all’Ambiente, dalla precedente legislatura.

“L’obiettivo – chiarisce il vicesindaco – è quello di dare vita a una rete territoriale che possa avere un maggiore peso a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di bandi e assicurazioni, utilizzo di fitofarmaci, lavoro agricolo e contrasto al caporalato, questi solo alcuni dei temi di interesse comune, e al contempo un diverso peso anche a livello territoriale, con azioni concrete e coordinate”. Il passaggio di Lollobrigida, si muove esattamente in questa direzione.