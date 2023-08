Maltempo: la pioggia allaga le case danneggiate dalla grandine

Ferrara, 6 agosto 2023 – “Continua letteralmente a piovere sul bagnato. Danni che si aggiungono a danni". E’ così che una larga fetta del territorio dell’alto ferrarese, dopo la grandinata del 22 luglio che ha dilaniato tetti, finestre, auto e tutto ciò che ha trovato sulla sua strada, nella notte tra venerdì e sabato hanno fatti i conti con un temporale che ha creato infiltrazioni e fatto entrare acqua nelle case ferite.

Si parla di una cinquantina di interventi dei Vigili del Fuoco, dall’una fino a tutto il sabato, per la messa in sicurezza di altre situazioni pericolose o per aspirare acqua dalle case, concentrati soprattutto su qualche località centese, San Carlo e Sant’Agostino. Dall’1 alle 4 si parla di 32,8 mm di pioggia caduti.

Bomba d’acqua a Marina di Ravenna, strade come fiumi

“Ci sono tanti tetti ancora scoperti o rovinati e l’acqua è entrata in tantissime case così come in chiesa e nel teatrino – dice il presidente di consulta Matteo Malaguti da XII Morelli, tra le località più colpite – qualcuno era riuscito a mettere delle guaine, altri dei teli ma il vento ne ha fatti volare via molti costringendo i cittadini a raccogliere acqua per diverse ore che entrava da tetti, lucernai, difendendosi con secchi ma vedere anche allargarsi le infiltrazioni. Si fa ancora una volta i conti con il maltempo e a contare altri danni cercando di resistere, rimboccarsi nuovamente le maniche e andare avanti. La difficoltà è che il 22, essendo stata colpita un’area così vasta, si sta facendo fatica a trovare le aziende che possano intervenire sui tetti o trovare il materiale che nei magazzini è esaurito. Intanto aspettiamo la risposta di Regione e Governo per gli aiuti economici".

Situazione sempre più grave anche a Terre del Reno. "Il maltempo della notte ha messo in ulteriore difficoltà tante famiglie, vista la situazione abbiamo riaperto il C.O.C. e con Polizia Locale, tecnici e Protezione Civile stiamo raccogliendo le varie segnalazioni, cercando, per quanto possibile di dare supporto – dice il sindaco Roberto Lodi - Preciso che la Protezione Civile di terre del Reno, visti i danni e le problematiche non ha facoltà e possibilità di poter intervenire per riparazioni sui tetti. Sin dalle prime ore della mattina, stiamo facendo, con i mezzi a disposizione, tutto quanto è possibile per aiutare".

Una notte in bianco per tanti, di lavoro e altra disperazione che si aggiunge a quella della grandinata con palle di ghiaccio tra i 95 e 105 grammi, distruggendo tutto.