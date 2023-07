"Maltempo, i contributi arriveranno a 155 privati"

Sono 155 i cittadini beneficiari del contributo per i danni del maltempo tra il 17 e 19 agosto 2022. Mediamente riceveranno cadauno 3840 euro. Il massimo concedibile era 5 mila euro, ma ovviamente alcuni hanno avuto danni inferiori a quella somma. Nel complesso si parla di erogare 592.528,98 euro. Andranno ai privati che avevano inoltrato regolare documentazione nei tempi previsti riceveranno fino a 5 mila euro ciascuno, a seconda naturalmente della tipologia di danno riportato e dei lavori necessari alla sua riparazione. "Arriviamo al termine di un procedimento amministrativo molto complesso che ha impegnato svariati uffici e diverse istituzioni, ma in un tempo relativamente breve siamo riusciti a dare risposta a tutti coloro che lo scorso dicembre avevano segnalato tramite l’apposita procedura la presenza di danni alle loro abitazioni derivanti dal fortunale di agosto – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Questo è un ulteriore passo in avanti verso la completa ricostruzione e riparazione dei quaranta milioni di euro di danni verificatisi nel giro di pochissimi secondi principalmente fra Bondeno e le frazioni di Santa Bianca, Ponte Rodoni, Ospitale, Salvatonica, San Biagio e Settepolesini. L’evento è stato di portata eccezionale e così anche il lavoro che ne è seguito, ma finalmente, dopo gli interventi più urgenti per la sicurezza, diamo risposte concrete anche ai privati cittadini". L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito di presentazione dell’apposito modulo di richiesta comprensivo dei documenti di spesa. Perciò, non verranno erogati stati di avanzamento lavori intermedi. Gli interventi dovranno essere eseguiti e documentati entro il termine ultimo del 30 giugno 2024. I beneficiari del contributo nei prossimi giorni riceveranno presso la loro abitazione una lettera raccomandata con tutte le indicazioni da seguire per ottenere la liquidazione.