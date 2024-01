Maltempo a Ferrara, infiltrazioni all’ospedale di Cento. Sospesa l’attività in un’area

Cento (Ferrara), 7 gennaio 2024 – Il maltempo ferma l'attività dell'ospedale di Cento. In seguito alle forti precipitazioni che hanno avuto luogo tra ieri pomeriggio, sabato 6 grennaio, e la mattinata di oggi, 7 gennaio, infatti, all'ospedale di Cento si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua che hanno provocato, nella tarda mattinata di oggi, fuoriuscite d'acqua da alcuni pannelli del solaio. L'inconveniente, come spiegano dall’Ausl di Ferrara, ha provocato la sospensione dell'attività in una delle aree di diagnostica radiologica, ma senza ripercussioni per i pazienti e sono stati attivati i servizi tecnici per i relativi necessari interventi.

L’Ausl fa presente in ogni caso che, oltre al finanziamento ex articolo 20 per la manutenzione complessiva dell'ospedale di Cento, del valore di 7,2 milioni di euro, sono in via di completamento ulteriori progetti, sempre per l'ospedale, per una valore complessivo di circa quattro milioni di euro.