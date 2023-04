Maltempo, la conta dei danni Grandinata e un mare d’acqua Ma la siccità non lascia il Po

di Mario Bovenzi

Una grandinata devastante ed un fiume d’acqua. Millimetri di pioggia battente che si sono riversati nei campi per tutta la notte ma che poco o nulla hanno contribuito a far salire il livello del Po. Più un centimetro, questo si legge sulle tacche delle quote infisse lungo pilastri a Pontelagoscuro. Non cambia così lo scenario sotto l’onda delle follie del clima. Siccità era, siccità è rimasta. Questo il quadro della Coldiretti a poche ore dal nubifragio che si è abbattuto in modo particolare su alcune zone della città e su gran parte della provincia. "Il maltempo – precisa l’associazione di categoria degli agricoltori – è stato accompagnato da violente grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo le campagne con chicchi grandi come noci che hanno provocato gravi danni a frutta e verdura, si registrano anche allegamenti nei campi appena seminati. Le precipitazioni non sono bastate a portare sollievo dalla siccità come dimostra il livello del fiume Po che è salito di appena un centimetro". Il corso d’acqua resta ai minimi storici. "La caduta della grandine nelle campagne – sottolinea Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza, sono caduti chicchi che sembravano veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis". La conta dei danni è drammatica a San Martino, Cona, Chiesuol del Fosso, Tresignana, Vigarano, Poggio, Tresigallo, nella zona di Argenta. Riccardo Casotti, vice direttore Coldiretti ribadisce la drammaticità della situazione. Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, in queste ore sta cercando di quantificare quello che è successo. Così come Confagricoltura, i soci hanno segnalano danni su tutta la provincia. Danni che si aggiungono a danni. "La grandinata è arrivata a colpire – dice Luca Garuti, associato Cia di Poggio – piante danneggiate già dal gelo. Qui le temperature in picchiata ci hanno portato via il 100% della produzione".