"Maltempo, no alle speculazioni sui materiali"

CENTO

Nell’area colpita dalla grandine del 22 luglio c’è ancora tanta preoccupazione. E’ con il sindaco Edoardo Accorsi che facciamo il punto. "Purtroppo siamo ancora fermi in attesa di risposte. Come Comuni abbiamo fatto ogni attività richiesta e la quantificazione dei danni alla Regione che per noi è circa di 35 milioni per il patrimonio privato e quasi un milione per quello pubblico – spiega - La Regione ha dunque attivato il suo stato di emergenza e messo 3 milioni di euro rispetto ai quali stiamo ancora aspettando la legge per capire come spenderli. E’ stata fatta anche la richiesta di attivazione dello stato d’emergenza nazionale. Purtroppo non ne abbiamo ancora notizie. Ciò che stiamo facendo è dare supporto, dove possibile, a chi ha bisogno con le pratiche, il tema della raccolta rifiuti e speciali. Noi sindaci dell’area della grandinata abbiamo anche firmato una lettera per chiedere ai parlamentari che si attivino sul fronte dei ristori e siamo in attesa". Nello specifico centese hanno fatto un modulo unico di raccolta di informazioni per privati ed aziende e in 5 giorni contato circa 1500 risposte oltre al patrimonio pubblico che ha danni per un milione di euro tra impianti fotovoltaici, coperture delle strutture, impianti semaforici, le cabine delle fermate degli autobus andate tutte distrutte e altro ancora. "La richiesta principale allo Stato è avere un rimborso economico per famiglie e imprese, che possa alleviare alcuni costi che si stanno trovando ad affrontare per mettere a posto i danni – prosegue – poi c’è il tema della sospensione dei mutui: grido da allarme che le imprese hanno rivolto a noi amministratori. Sono le prime due cose che chiediamo per i nostri cittadini, con priorità per i rimborsi, per permettergli di ripartire. Poi sarebbe importante anche dare un ristoro ai Comuni, per il patrimonio pubblico sul quale siamo oggettivamente in difficoltà. Ci stiamo muovendo con le assicurazioni ma se lo Stato non aiuterà, li dovremo trovare nei nostri bilanci rivedendo altre scelte. E c’è la preoccupazione di una risposta tardiva o assente dello Stato". "Noi sindaci siamo preoccupati perché vogliamo che i nostri cittadini abbiano un aiuto ma sono anche fiducioso che dopo la pausa estiva del parlamento e del governo si muova qualcosa: continueremo a farci sentire – conclude –. Intanto cittadini, aziende e comune ci stiamo muovendo per aggiustare ciò che riescono, perché non si può rimanere con i tetti bucati e ulteriori danni al prossimo temporale. Con la speranza di un aiuto economico. E’ anche difficile trovare imprese perché ora hanno tanto lavoro e so anche del fenomeno di aumento dei prezzi, ad esempio, per impalcature o materiali. L’appello e la speranza è che nessuno speculi su una popolazione colpita da simili tragedie e anzi, cerchino di andare incontro. Sto ragionando su iniziative di coinvolgimento di coloro che devono aiutare".