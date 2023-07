Maltempo, scia di danni Colpita anche Pomposa, in arrivo 25mila euro "Attiviamo l’art bonus"

di Mario Bovenzi

C’è anche l’abbazia di Pomposa nell’elenco dei beni culturali danneggiati dall’alluvione di maggio che ha devastato la Romagna e una parte della nostra provincia. Il monumento simbolo figura insieme a biblioteche, archivi, teatri, chiese, cimiteri e sale cinematografiche. Per intervenire sui disastri al patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna sono stati stimati 65 milioni di euro di interventi. La nostra provincia è stata solo sfiorata, non serviranno quindi stanziamenti colossali ma, a fronte di questa stima, quelli che si possono definire ‘spiccioli’. "Il danno all’abbazia di Pomposa per il maltempo prevede uno stanziamento di 25mila euro", spiega carte alla mano Mauro Felicori, assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna. Che poi precisa: "Spero sia votata all’unanimità in assemblea legislativa la proposta di estendere l’Art Bonus almeno per il 2023-2024 a tutto il patrimonio ecclesiastico e privato". Una proposta che se promossa potrebbe rappresentare la strada maestra con l’effetto di ’tagliare’ i tempi della ricostruzione. "Quando anche ci fossero tutti i fondi, e al momento non mi pare ci siano – afferma ancora l’assessore alla cultura della Regione – temo la questione dei tempi, perché le procedure sono di per sé lunghe e il personale delle soprintendenze è insufficiente". Maltempo dalle due facce, dai danni al patrimonio culturale a quelli provocati anche nelle nostre campagne. Danni ingenti – quelli di maggio – che si vanno a sommare a quelli delle gelate di aprile e delle grandinate che sono state molto numerose. Morale, lievita il costo delle polizze agricole (+6,5% nel 2022) sulla spinta certo dell’inflazione ma anche sotto i colpi di un’ondata di maltempo che pare non volersi attenuare.

"ll mercato delle polizze agricole agevolate conferma, nel 2022, la tendenza alla crescita di valori e premi che, in base ai dati delle compagnie assicurative, hanno raggiunto nella scorsa campagna un nuovo massimo storico", l’analisi che emerge nel ‘Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2023’ di Ismea. Le assicurazioni a protezione delle strutture aziendali hanno registrato un incremento del 14,6%, per le coltivazioni ha superato il 12,2% sul 2021. Prezzi lievitati, non solo. Alcune agenzie rifiutano di assicurare colture e strutture di alcune aziende agricole che si trovano in zone perennemente nell’occhio del ciclone. "E’ una situazione analoga a quella che si verifica per gli incidenti stradali, se diventano troppi non si assicura più l’automobilista – spiega Fabrizio Palara, agronomo, per 20 anni ha lavorato come tecnico proprio nella liquidazione dei danni in campagna –. Così se un’annata è stata particolarmente colpita, magari l’anno dopo si assicura di meno. Fino al punto critico, l’ultimo stadio, con il rifiuto di assicurare". Un’analisi che condivide Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti. "Diventa sempre più difficile con questi eventi così estremi e così numerosi, una sorta di accanimento climatico, assicurare i terreni". Il direttore dell’associazione di categoria si dice però fiducioso. "E’ stato istituito proprio quest’anno – spiega – il fondo Agricat, può essere uno strumento assai utile per risolvere questa situazione e dare una risposta all’emergenza climatica, con lo strascico di danni che provoca".