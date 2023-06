Maltempo, scia di danni Sono necessari 54 milioni

Pesante anche per la nostra provincia il costo dell’alluvione e dell’ondata di maltempo che ha colpito in modo particolare Argenta, ma anche altre zone come quella di Cento dove sono stati necessari interventi urgenti per il passaggio della piena sul Reno, una lotta contro il tempo per realizzare ’opere’ idrauliche necessarie a ’spostare’ quella massa d’acqua sul Po. Il ’quota’ di interventi in capo ai comuni interessa Portomaggiore, Argenta, Cento. Un consistente capitolo riguarda anche il consorzio di bonifica di Ferrara guidato dal presidente Stefano Calderoni, direttore Mauro Monti. Tecnici e squadre sono rimasti in prima linea per giorni, in azione mentre l’emergenza investiva anche il nostro territorio. Con argini rotti, frane da sistemare, allagamenti. Si parla per la provincia di 323 interventi urgenti (54 milioni di euro) finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, avviati o da avviare nei prossimi mesi. Di questi, 7 sono già terminati (per quasi 346mila euro), 32 sono in corso (per circa 5 milioni di euro), 284 ancora da attivare (per 48 milioni 643mila euro). I numeri sono stati forniti ieri in Regione alla conferenza per fare il punto sull’alluvione. Al tavolo hanno partecipato – in alcuni casi a ’distanza’ – la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, Gianni Michele Padovani (presidente della Provincia di Ferrara), il sindaco di Imola, per la Città metropolitana di Bologna, e i presidenti di Provincia Giorgio Zanni (Reggio Emilia), Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), Michele De Pascale (Ravenna), Jamil Sadegholvaad (Rimini).

Forte la polemica in queste ore tra Regione e governo. "L’Emilia-Romagna chiederebbe ‘2,3 miliardi sulla fiducia’ e senza trasmettere a Roma l’elenco degli interventi’? E tratterebbe il governo ‘come fosse un bancomat’?. Alle ultime esternazioni del ministro della Protezione civile Musumeci e del viceministro ai Trasporti Bignami rispondono la Regione, i sindaci e i presidenti dei Comuni e delle Province coinvolte dall’alluvione. La stima dei danni che richiede una copertura statale è di 8,8 miliardi dei quali 1,8 miliardi per interventi urgenti. "Dobbiamo correre. Spero che il governo convochi rapidamente un altro tavolo di confronto – ha detto la vicepresidente –. Spero che rispetto a dei dati che abbiamo illustrato si inizi a pensare non se sono veritieri, ma come trovare le risorse". Tradotto, serve una copertura finanziaria.

m. b.