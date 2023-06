Maltempo senza fine, a Ferrara strade finite sott’acqua: anche una frana a Stellata

Alto Ferrarese, 4 giugno 2023 – Una vera bomba d’acqua mista a grandine si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sull’alto ferrarese colpendo soprattutto San Carlo nel comune di Terre del Reno con diverse zone allagate. Il racconto: "Su San Carlo si è riversata una vera bomba. Siamo fuori con la protezione civile che sta intervenendo con le pompe – ha detto ieri il sindaco Roberto Lodi – si è allagata la zona tra via Bonfiglioli e via Galilei con l’acqua che è arrivata a toccare i 15 centimetri ma che, pur sfiorando, non è entrata nelle case.

Strade allagate nel Centese che hanno causato molti disagi

A Sant’Agostino, invece, abbiamo avuto via Matteotti allagata e dovuto chiudere il sottopassaggio". Situazione critica anche nel bondenese. A Lucciole nella nebbia, l’agriturismo di Stellata di Bondeno, vi è stata una frana nell’argine di accesso alla struttura, nella zona nei pressi dell’idrovoro delle Pilastresi, che impedisce il passaggio. L’agriturismo è allagato e la piscina, appena ricostruita e pronta ad essere inaugurata è divelta. Danni incalcolabili e disperazione dei titolari. Grande impegno dei vigili del fuoco di Bondeno. Allagato anche il pub a piano terra della Casa dell’Ariosto di Stellata dove si trova il museo archeologico. Colpita anche Cento dove i vigili del fuoco, come purtroppo consuetudine, sono dovuti intervenire per allagamenti in zona grattacielo in due case. Tante le lamentele per i tombini chiusi. Con una quindicina di cm d’acqua anche via curato, via Leopardi, via Lavinino, il piazzale della piscina e il quartiere Ceres dove l’acqua è arrivata alle porte e da registrare, anche un grosso ramo caduto su un’auto che stava transitando su via Ferrarese, creando danni alla vettura ma fortunatamente illese le persone all’interno. Albero caduto anche dentro alle Scuole Pascoli. Tra le zone più interessate del basso ferrarese, il Copparese: allagamenti nelle vie XX Settembre, Verdi, Bolognesi, Matteotti, Zaffagnini e Zanasi, allertando vigili del fuoco, Protezione civile e Polizia locale per monitorare la situazione. Annullate le iniziative previste nella serata di ieri: ‘Aiutiamo chi aiuta’ a Gradizza, ‘Pontino Music Festival’ e Palio a Copparo. Criticità anche a Brazzolo, dove i pompieri sono intervenuti per pali della linea telefonica pericolanti. Situazione problematiche sono state segnalate anche in altre vie del capoluogo e frazioni. Il temporale ha toccato anche le zone di Jolanda di Savoia e Formignana.