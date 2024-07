Maltempo a Ferrara, violento temporale si abbatte sulla città: vento forte e alberi caduti

Ferrara, 1 luglio 2024 – Il maltempo, come avevano annunciato i meteorologi di Arpae, ha colpito la regione Emilia Romagna nella serata di lunedì 1 luglio. Mentre a Bologna una forte grandinata si è abbattuta sulla città e sulla provincia, provocando anche l'abbattimento di alberi, a Ferrara un violento temporale ha attraversato in serata tutto il territorio.

Maltempo, alberi caduti a Ferrara (foto di repertorio)

Pioggia, lampi e vento forte l'hanno fatta da padroni. Non sembrano però essersi registrati particolari problemi, salvo alcuni alberi e rami caduti sulla strada in vari punti di via Pomposa e un guasto alle linee elettriche in zona Fossalta (con tecnici già al lavoro per ripararlo). Numerose le telefonate ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente su ogni situazione.

La mappa del maltempo in Emilia Romagna

Raffiche di vento forti sono arrivate anche sulla costa ferrarese e nord ravennate con crollo della temperatura a +19 gradi.