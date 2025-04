Maltratta e picchia la fidanzata. Chiesta una condanna di tre anni

La storia finisce male, lei torna dai genitori e lo denuncia per maltrattamenti. La vicenda ha inizio nel 2022 quando una trentenne racconta di essere stata picchiata dal fidanzato. Dopo diverse udienze, ieri il pm di turno ha proposto la condanna di tre anni e un mese per il giovane; mentre l’avvocato difensore ha chiesto l’assoluzione. La ragazza ha raccontato di aver subito percosse e addirittura di aver subito umiliazioni. Lui avrebbe immerso la testa dell’ex fidanzata nel bidet. La donna, all’epoca dei fatti, ha mostrato lesioni a un piede e a un braccio. Seconda la ragazza i due convivevano; mentre secondo l’ex fidanzato lei non abitava con lui. L’avvocato difensore ha sottolineato che le lesioni mostrate dalla ragazza non corrispondevano alle ferite di una donna maltrattata. E che la giovane in realtà non ha mai convissuto con il fidanzato. Quando se ne andò di casa aveva con sé soltanto una borsetta e non una valigia. L’avvocato ha anche riferito che dopo due anno dalla denuncia, la donna avrebbe inviato un messaggio all’ex fidanzato scusandosi per averlo messo nei ’casini’.