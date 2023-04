Maltratta e violenta la moglie: arrestato

Violenze sessuali e lesioni alla moglie oltre che maltrattamenti in famiglia. Queste le gravi accuse nei confronti di un uomo di 45 anni, di origini pakistane, ospite di una comunità di accoglienza di Bondeno. Ieri è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, in quanto giudicato colpevole dei reati contestati, commessi nei confronti della moglie, dal 2009 al 2019 , a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

La donna, violentata, ferita, vessata dal marito, arrivata all’estremo di una situazione sempre più grave, aveva sporto denuncia contro il compagno. Da li l’inizio delle indagini da parte degli uomini dell’Arma. I militari hanno poi confermato, documentato, l’infermo che la donna, per ben dieci anni, era stata costretta a subire nel contesto famigliare. Una situazione al limite senza via d’uscita. Da qui è scaturito un lungo iter giudiziario per arrivare al termine di un calvario che lascia comunque nella donna ferite impossibili da rimarginare.

L’uomo, B.A. è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Bondeno, per violenza sessuale e lesioni alla moglie e condotto in carcere. Raggiunto nella comunità di accoglienza, dopo le formalità di rito relative all’arresto, è stato condotto dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Ferrara. Si aprono le porte del carcere. Dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Claudia Fortini