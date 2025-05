Maltratta la compagna, arrestato dopo la condanna

Nel fine settimana, alle prime luci del mattino, i carabinieri della stazione di Terre del Reno hanno bussato alla porta di casa di un 46enne della zona e, in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura, lo hanno arrestato e quindi condotto in carcere. I fatti di cui è accusato risalgono al 2014, con una continuità altalenante sino al 2024, periodo in cui il 46enne

aveva messo in atto reiterati maltrattamenti nei confronti dell’allora convivente, continuati anche dopo la loro separazione con molestie ripetute, danneggiamenti e tentativi di controllo della vita privata della donna stessa. Fatti che avevano portato l’ex compagna a trovare il coraggio di denunciare il tutto ai carabinieri di Terre del Reno. L’arrestato dovrà scontare la pena di sei anni e mezzo. L’invito dei carabinieri a chi subisce violenza è quello di rivolgersi con fiducia ai militari dell’Arma per trovare una via d’uscita dal tunnel della violenza: "Noi possiamo aiutarvi".

re. fe.