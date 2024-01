Maltratta la compagna, processato e condannato

Una relazione arrivata al capolinea, la vita tra le mura di casa che si fa sempre più difficile e, alla fine, i maltrattamenti. Vessazioni per lo più morali e psicologiche, alle quali in alcune occasioni si sono aggiunte anche le percosse. Un incubo durato due mesi, fino a quando la donna non ha deciso di dire basta e denunciare il comportamento del compagno. Il suo racconto è finito al centro di un fascicolo d’inchiesta per il reato di maltrattamenti in famiglia. I fatti all’attenzione della procura si sarebbero verificati tra il settembre e il dicembre del 2022 nel paese della provincia nel quale la coppia viveva insieme ai figlioletti di sei e due anni.

Bambini che, in più occasioni, sarebbero stati costretti ad assistere agli accesi litigi e ai maltrattamenti commessi dall’uomo nei confronti della madre. Il caso è approdato ieri pomeriggio davanti al giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini. L’imputato ha deciso di farsi processare in rito abbreviato. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Istanza che il giudice ha accolto, condannando l’imputato alla pena richiesta senza sospensione condizionale. Nel corso dell’udienza, si è assistito anche alla revoca della costituzione di parte civile da parte della donna, a seguito dell’avvenuto risarcimento del danno.

I fatti al centro del processo, come anticipato, risalgono all’inverno di due anni fa e si sarebbero verificati nel contesto di crisi della coppia, non accettato dall’uomo. Si parla di atteggiamenti vessatori da parte del convivente, concretizzatisi in insulti, minacce, pedinamenti, messaggi offensivi e in alcuni casi schiaffi e percosse. Il tutto anche sotto gli occhi sgomenti dei figli piccoli. Un comportamento che la donna ha sopportato per qualche settimana prima di rivolgersi all’autorità per chiedere aiuto. A seguito della segnalazione sono partite tutte le indagini volte a verificare e ricostruire i racconti della persona offesa, fino ad arrivare la processo che si è definito ieri pomeriggio davanti al gup Marini.

"La nostra attività – ha spiegato l’avvocato Massimo Soffritti, difensore di parte civile – si è sin da subito indirizzata verso l’obiettivo di abbassare i toni della contesa, nei limiti del nostro mandato. Il tutto nell’interesse dei piccoli e nell’ottica di far proseguire in piena civiltà il rapporto tra genitori e figli".

