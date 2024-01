Maltratta la madre e aggredisce i carabinieri: finisce in manette

Il figlio l’aveva segnalato sul nostro giornale nei giorni scorsi: il fratello tossicodipendente diventava violento e picchiava la madre quando non riusciva a ottenere il denaro necessario per l’acquisto di droga. Finora le denunce le aveva sempre ritirate, questa volta no. Il nuovo episodio si è verificato l’altro giorno (12 gennaio): i carabinieri della compagnia di Portomaggiore hanno arrestato un quarantatreenne della cittadina per resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato verso le 21: un’anziana donna ha chiamato il numero di "Pronto Intervento 112" chiedendo aiuto perché il figlio convivente, che versava in uno stato di forte agitazione, la stava minacciando e strattonando senza un giustificato motivo. L’uomo - già noto per comportamenti analoghi - ha accolto l’arrivo dei carabinieri con insulti e lanci di piatti, tazze e sedie e al loro tentativo di impedire l’aggressione alla donna; frapponendosi fisicamente tra madre e figlio, li ha strattonati e spintonati con violenza, senza però procurare loro lesioni. Sono quindi scattate le manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e dopo il compimento degli atti inerenti l’arresto, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma portuense fino alla mattinata di ieri. L’arresto è stato convalidato e, in attesa della trattazione dibattimentale, rinviata al prossimo mese di aprile, il magistrato ha disposto che l’uomo si presenti in caserma tre volte a settimana.

f.v.