Maltratta la moglie a Comacchio: torna in carcere

COMACCHIO

Gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, ma le continue percosse a sua moglie, hanno costretto gli inquirenti a correre ai ripari e ripristinare la detenzione in carcere. Così martedì sera i carabinieri della Stazione di Comacchio hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Bologna di ripristino della detenzione in carcere nei confronti di un uomo pluripregiudicato di origini campane già condannato a 12 anni di reclusione per un cumulo di pene disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel 2016 per gravi reati (tra i quali sequestro di persona con morte del sequestrato ed occultamento di cadavere). L’uomo, il quale si trovava in detenzione domiciliare per esigenze familiari,a settembre aveva compiuto maltrattamenti nei confronti della moglie convivente. Grazie alla segnalazione dei Carabinieri intervenuti, il Tribunale citato ha quindi disposto che lo stesso tornasse in carcere dovendo espiare la pena della reclusione fino al 2028. Ora si trova in carcere a Farrara.