Maltratta moglie e figlio Condannato a quattro anni

di Federico Malavasi

Offese, botte, umiliazioni e minacce, alcune anche con un coltello puntato alla gola. Un incubo maturato tra le mura di casa dal quale ora, finalmente, una madre e un figlio potranno iniziare a svegliarsi. Il processo di primo grado a carico del marito e padre delle vittime – un operaio marocchino di 62 anni – si è concluso ieri mattina con una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. L’uomo, residente a Massenzatica ma attualmente in carcere per altri reati, era accusato di maltrattamenti in famiglia. Questo procedimento corre parallelo a un altro, relativo a un fatto di sangue avvenuto nel’ottobre 2020 nella casa della coppia, dove all’epoca il 62enne scontava gli arresti domiciliari. Al culmine di una lite, aveva accoltellato la moglie provocandole gravi lesioni a un occhio (un fatto per cui l’uomo è già stato condannato in via definitiva a a quattro anni e quattro mesi).

Il processo per maltrattamenti è scaturito dopo l’accoltellamento. Quell’aggressione ha infatti convinto la moglie ad aprirsi con i propri legali e a raccontare altri episodi di soprusi commessi tra le mura domestiche, anche ai danni del maggiore dei tre figli della coppia. Dalla querela della donna è scaturito il processo arrivato ieri alle battute conclusive. Per quanto riguarda la moglie, le accuse parlano di insulti, umiliazioni, minacce di morte (in un caso anche con un coltello puntato alla gola), calci, pugni e schiaffi. Il figlio, oggi trentenne, avrebbe invece subito ripetute vessazioni verbali, schiaffi e percosse. In un’occasione il ragazzo sarebbe addirittura stato colpito da un soprammobile di vetro lanciato dal padre. Il tutto sarebbe accaduto anche davanti agli occhi dei figli minorenni della coppia.

Di tutte queste accuse, l’uomo ha dovuto rispondere in tribunale. Al termine della discussione, i giudici lo hanno condannato a quattro anni e mezzo (una pena di poco inferiore rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero). Oltre alla parte detentiva, il verdetto del tribunale prevede anche due provvisionali, una da ventimila euro per la moglie e una da 7.500 euro per il figlio. Della famiglia, composta da tre figli (uno dei quali ancora minorenne), si sono costituiti parte civile la moglie e il maggiore dei tre, assistiti dagli avvocati Simone Pritoni e Federica Gnani. "Siamo soddisfatti dell’esito del processo – hanno commentato i legali dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo –. Ora l’unico nostro pensiero è che i nostri assistiti possano acquisire la serenità mai avuta e che possano guardare al futuro con un po’ di ottimismo in più".