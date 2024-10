Maltrattamenti all’asilo, la sentenza. Prove insufficienti, maestra assolta

Ancora un’assoluzione per l’ex maestra Mariella Andreotti, 53 anni, imputata di maltrattamenti nei confronti dei bambini che le erano stati affidati all’asilo comunale di Copparo. Il primo verdetto a suo favore del tribunale di Ferrara risale al 2018, ma il processo era ricominciato con nuove e più pesanti accuse dopo il pronunciamento dell’Appello. Ieri, in un’aula di via Borgo Leoni, l’imputata è stata ritenuta nuovamente estranea alle contestazioni, seppur con la formula dubitativa dell’insufficienza di prove. Il verdetto è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, dopo che, al termine della scorsa udienza, la procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione. Soddisfatto l’avvocato David Zanforlini, legale dell’ex maestra. "Sono contento per la mia cliente, dopo oltre undici anni ha ottenuto una seconda sentenza di assoluzione – ha detto –. Mi rammarica il fatto che chi l’ha accusata sia rimasto di fatto sconosciuto, perché i carabinieri non ne hanno mai voluto riferire il nome. In un Paese civile, dovrei sapere chi mi accusa. Invece c’è sempre stata una fortissima resistenza".

La vicenda risale a dicembre 2012, quando l’ex maestra di scuola d’infanzia venne denunciata per presunti comportamenti scorretti nei confronti dei piccoli. Secondo l’accusa, alcuni bambini avrebbero subito pizzicotti, trascinamenti sul pavimento, sarebbero stati sollevati per i polsi o per le braccia, oppure colpiti con un cucchiaio sulle gengive per essere costretti a mangiare. La prima indagine nacque dalla denuncia di un’ausiliaria al responsabile dell’amministrazione comunale di Copparo il quale, a sua volta, avvertì il dirigente scolastico. Quest’ultimo si adoperò per sospendere la maestra, trasferendola a un’altra mansione. Da quel momento è partito un lungo percorso giudiziario per l’ex insegnate, che nel marzo 2018 venne assolta per il reato di abuso di mezzi di correzione. Tuttavia, in sede di Appello, nell’agosto 2020 i giudici chiesero di valutare la sussistenza del ben più grave reato di maltrattamenti sui bambini, facendo così ripartire da capo il processo. Le parti civili erano assistite dall’avvocato Stefano Scafidi, l’avvocato Vittorio Zappaterra si era costituito per il Comune in veste di responsabile civile e l’avvocato Gianni Ricciuti per lo stesso ente nei panni di parte lesa ("Il Comune – così il legale – si è dimostrato lungimirante non licenziando la dipendente, ma spostandola)".