Maltrattamenti e stalking. Minaccia i genitori per ottenere denaro. Figlio allontanato da casa

Genitori maltrattati dal figlio e una donna vittima di atti persecutori a opera di un uomo. Due diverse vicende che, nei giorni scorsi, si sono concluse con l’esecuzione di altrettante misure cautelari emesse dal tribunale a carico dei presunti responsabili. In entrambi i casi, i provvedimenti del giudice sono il frutto delle indagini svolte dalla polizia di Stato.

Il primo riguarda una serie di maltrattamenti messi in atto da un trentenne nei confronti dei genitori. A far partire l’attività investigativa della squadra mobile è stata la denuncia del padre esasperato. Secondo quando segnalato, il ragazzo avrebbe reso la vita dei genitori un inferno attraverso una serie di continue e pressanti richieste di denaro, corredate da minacce e insulti. Oltre a questo, davanti a un rifiuto in più occasioni avrebbe dato in escandescenza, devastando l’abitazione e minacciando gesti di autolesionismo. Una situazione che aveva condotto i genitori a vivere in uno stato di costante terrore, costringendoli a chiamare ripetutamente le forze dell’ordine per riportare il figlio alla calma. A seguito della denuncia, gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito i contorni della situazione raccogliendo diverse testimonianze al fine di mettere insieme elementi utili a chiedere il provvedimento al giudice. Un risultato che hanno ottenuto una volta riscontrati gli indizi necessari. Questi ultimi sono stati vagliati dal giudice per le indagini preliminari che, nei giorni scorsi, ha emesso un’ordinanza che dispone l’allontanamento del trentenne dalla casa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori. A questo si è aggiunto infine anche l’obbligo di firma.

Altro divieto di avvicinamento è stato emesso a carico di un ferrarese, indagato per stalking ai danni di una donna. I fatti che hanno portato al provvedimento del giudice risalgono agli ultimi mesi del 2023, quando l’uomo avrebbe iniziato ad appostarsi in maniera assidua fuori dalla casa della vittima e all’esterno del luogo di lavoro, urlandole addosso insulti e ingiurie. Ma non è tutto. In un’occasione, mentre la donna stava passando a piedi sotto casa dell’indagato, quest’ultimo avrebbe fatto cadere dal balcone un vaso da fiori, costringendola a spostarsi repentinamente per evitare di essere colpita.

Tutti elementi che sono finiti all’attenzione della squadra mobile. A conclusione delle indagini, il giudice ha quindi emesso il divieto di avvicinamento che impone all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di mantenersi a una distanza non inferiore ai cinquecento metri, oltre al divieto di comunicare con lei in alcun modo.

