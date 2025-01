Mamma di due figli stroncata dalla malattia, commosso addio a Sara

Lacrime, abbracci e parole di conforto che cercano di alleviare un dolore inscalfibile. Una piccola folla si è radunata, ieri mattina, nella chiesta di Sant’Agostino per salutare Sara Boschiero, mamma 38enne di due figli di 14 e 11 anni stroncata nei giorni scorsi da una terribile malattia. Amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di dolore, per accompagnare la giovane madre nel suo ultimo viaggio. La notizia della tragedia di Sara, scomparsa dopo aver coraggiosamente combattuto contro la malattia, aveva scosso cuori e coscienze. La donna, infatti, viveva in condizioni di fragilità e la sua rete familiare, da sola, non sarebbe riuscita in quel momento a sostenere i costi del funerale. La storia della 38enne, su cui hanno acceso i riflettori alcune amiche, ha spinto tanti ferraresi – anche sconosciuti – a dare una mano per garantire a Sara una degna sepoltura. Gli amici che hanno lanciato l’appello volevano evitare un ‘funerale di povertà’, possibilità prevista dal Comune in presenza di determinati requisiti e previa istanza dei parenti del defunto. Così hanno avviato una raccolta fondi per poter aiutare i familiari a pagare le esequie. Un appello che, nel giro di pochi giorni, ha raccolto moltissime adesioni, anche da parte di persone che con la giovane madre non avevano alcun legame. Grazie alla grande risposta dei ferraresi, Silvia Poiata, l’amica di Sara che ha lanciato la richiesta di aiuto, ha potuto prendere contatti con Amsef per organizzare la cerimonia funebre. Dopo il commosso addio, le ceneri di Sara Boschiero riposeranno nel cimitero di San Luca, così come era desiderio della donna strappata troppo presto dall’affetto di familiari, amici e figli.

re. fe.