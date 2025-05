Mamma e figlia piccola travolte da un’auto

Una madre con la figlia piccola sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. È accaduto ieri pomeriggio verso le 16.40 in via Comacchio, poco distante dalla stazione di servizio Q8. Una Ranger Rover grigia, guidata da un 69enne, proveniva dal centro per dirigersi sulla via Comacchio quando ha travolto la madre 30enne e la figlia di 5 anni. Le due stavano attraversando sulle strisce per raggiungere la propria abitazione, che si trova a poca distanza da via Comacchio. L’impatto, violentissimo, ha sbalzato la donna per oltre dieci metri mentre la bambina, presumibilmente protetta dalla madre, è caduta poco distante senza gravi conseguenze. Alcuni testimoni hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati il 118 e la polizia locale. La donna è stata subito assistita dai medici, così come la bimba. Entrambe coscienti sono state poi trasportate in ambulanza all’ospedale di Cona per cure e accertamenti. La donna ha riportato varie contusioni e abrasioni, mentre la bambina se l’è cavata con alcune escoriazioni. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilirne le cause. Inevitabili i disagi per la circolazione stradale, con lunghe code nel tratto iniziale di via Comacchio.

Mario Tosatti