’Mamme che scrivono con i figli’. L’iniziativa con la scrittrice Zampolli

"Mamme che scrivono con i figli" è questo il filo conduttore nell’iniziativa che si terrà domenica, alle 18 a Lucciole nella Nebbia, il villaggio turistico di via Argine Po a Stellata. Per l’occasione Martina Zampolli, professionista di Ferrara e residente a Bondeno, presenterà il suo nuovo libro ‘Voce del verbo amare": "Il messaggio – spiega – è universale. L’obiettivo è partito da una mia storia personale per arrivare a travalicarla e scrivere una vicenda nella quale chiunque possa identificarsi". Con lei, presenterà il proprio libro, il figlio Lorenzo Giacomelli, di 9 anni, intitolato "Aron e la lancia di fuoco". Ne parleranno anche Claudia Fortini e Patrizia Micai con le rispettive figlie.