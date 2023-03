"Mamme e lavoro, evitare le dimissioni"

Lavoro, donne e persone fragili. Ne parla l’assessore Dalila Delogu, una delle due new entry in amministrazione, tracciando la linea che vuole seguire.

Quali i suoi obiettivi principali?

"Massima capacità di ascolto, comprensione, conoscenza e operatività per capire come dare risposte concrete ai bisogno delle persone. E’ il modo di lavorare che voglio portare avanti, insieme agli uffici e al personale. Un assessorato sempre più trasversale, riuscendo a intrecciarsi con le tematiche della scuole, le pari opportunità e la tutela delle donne, la legalità, il volontariato e la cultura, sviluppando progetti ampi ed inclusivi".

Il suo è un assessorato fondamentale...

"Già, ho preso il testimone su alcuni importanti progetti che i servizi sociali gestiscono, su tutti quelli relativi ai finanziamenti del Pnrr. Poi c’è il lavoro del Comitato di Distretto, dal quale emergono progetti e nuove forme di collaborazione con gli altri comuni che ne fanno parte e la conoscenza di territorio e cittadini".

Che progetti per l’occupazione?

"A gennaio, proprio sul Resto del Carlino, leggevo un articolo riguardante il fatto che nel 2022 si fosse assistito ad una percentuale altissima di dimissioni da parte delle donne dipesa essenzialmente dal non riuscire a conciliare la vita lavorativa, a causa del venir meno dello smart working o al part time, con i compiti di accudimento, cura e gestione della famiglia, figli e anziani genitori. Ecco, questo è un tema che riguarda l’occupazione e le politiche sociali, le pari opportunità e l’educazione 0-3 anni e, per quanto possibile con gli strumenti dell’Amministrazione, penso che si potrà fare qualcosa, per migliorare e potenziare quei servizi che hanno a che fare con l’infanzia, la disabilità, gli anziani, per dare un concreto supporto alle famiglie e soprattutto alle donne che ne sono la colonna portante, in modo tale che non debbano essere messe nella condizione di dover scegliere e sia garantita una situazione effettiva di pari opportunità nel mondo lavorativo".

Come aiuterete le famiglie centesi in difficoltà?

"Pandemia e crisi da caro-prezzi ci hanno imposto una riflessione importante sulla ’fascia intermedia’ di persone in difficoltà e che si sono trovate a dover scegliere tra pagare le bollette o l’affitto senza avere però le condizioni per accedere ai servizi di supporto o a forme di assistenza da parte delle istituzioni. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione su queste situazioni e affrontate dando risposte concrete e mirate come per esempio, sulle politiche abitative e di sostegno alla morosità incolpevole".

Laura Guerra