Mamme e papà al San Benedetto. Al cinema visioni per genitori

Torna da oggi, alle 17, al cinema San Benedetto, col patrocinio del Comune, il progetto della parrocchia salesiana ‘Cinema per tutti – Visioni per genitori accompagnati da minori… di 18 mesi’. Mamme e papà sono invitati a presentarsi al cinema per seguire la proiezione senza preoccuparsi di lasciare il neonato a casa. La sala verrà attrezzata, grazie alla disponibilità del Sav (Servizio Accoglienza alla Vita), con tutto quanto necessario per essere accolti: area per un parcheggio delle carrozzine, scalda-biberon al bar, fasciatoio, angolo morbido con tappetone e box.