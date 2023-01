’Mamme in gioco’, incontri online per madri di alunni con fragilità

Prenderanno il via domani gli appuntamenti di “Mamme in gioco”, un gruppo di incontro on line per madri di alunni con disabilità che frequentano la scuola primaria e scuole secondarie di primo grado, messo in campo con l’obiettivo di condividere la propria esperienza come persona, donna e madre di un figlio con bisogni speciali.

Sono previsti cinque incontri nel corso dei quali verranno affrontati, con l’ausilio di una consulente esperta, temi importanti quali come gestire lo stress da accadimento; come sostenere l’autonomia dei figli; i rapporti tra scuola e famiglia; l’intreccio delle relazioni familiari di fronte alla disabilità; come essere madre di un figlio disabile senza rinunciare al proprio essere donna. Le tematiche proposte nascono da un attento ascolto e dalla partecipazione attiva al progetto del gruppo di mamme della Fondazione Imoletta, insieme ad alcune educatrici dell’Unità Integrazione del Comune di Ferrara.

Per l’assessore "un’importante opportunità per le donne che sono mamme di ragazzi e ragazze con disabilità. L’iniziativa offre loro uno spazio dedicato per il confronto, il dialogo e il sostegno reciproco, elementi che hanno un impatto positivo sul benessere non solo della mamma ma di tutta la famiglia"