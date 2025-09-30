“Manca ossigeno in mare, moria di vongole”. Di notte in spiaggia, mercato nero dei granchi

Goro, 1 ottobre 2025 – Dopo la Romagna, dove si è verificata una forte moria di vongole, l’allarme arriva a Comacchio e Goro. In questi giorni, in queste ore forte la preoccupazione negli allevamenti – quelli che sono sopravvissuti alle tenaglie del granchio blu – dove sono stati trovati alcuni molluschi con i gusci aperti. Tra le cause della moria si ipotizza la mancanza di ossigeno nell’acqua di mare o la forte presenza di acqua dolce, arrivata dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Stiamo facendo sopralluoghi”, spiega David Pozzati, presidente del Consorzio Trepponti. “Abbiamo ricevuto in queste ore numerosi sos, è probabile che la causa sia l’anossia, il grande afflusso di acqua che arriva in mare dai canali. Acqua che ha molti inquinanti. Temiamo il peggio”.

Non c’è pace per le vongole, anni maledetti per i pescatori di Comacchio e Goro che vivono – vivevano – grazie alla raccolta di molluschi. Si stanno comunque creando una serie di scambi commerciali per sfruttare le tonnellate di granchio blu che vengono pescate. E’ nata una fabbrica dei granchi a Goro; Copego esperta quintali di prodotto negli Stati Uniti e in Corea; imprenditori sono sbarcati dalla Tunisia e, in Veneto, sono stati creati canali con lo Sri Lanka. Un mercato nel quale si sono inseriti imprenditori cinesi ma anche gruppi che si muovono la notte. Una parte con acquisti secondo i canali di vendita regolare; una bella fetta sottobanco, nel mercato nero. Alcuni pescatori di Goro e Comacchio hanno aperto trattative con commercianti arrivati dall’Oriente. “Li abbiamo poi interrotti – spiega un pescatore –, acquistano i granchi solo in alcuni periodi. E poi non vanno tanto bene quelli che ci sono nelle nostre acque, sono piccoli. I grossisti cinesi mentre vanno sui mercati di Chioggia e Venezia ritirano da noi un po’ di chili. Ma nel nostro territorio non ci sono fondali giusti. Le acque sono molto calde, con grandi morie, la pezzatura è piccola. E così non si sono più fatti vivi”. “Comprano – spiega Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – in periodi limitati. A ridosso del capodanno cinese c’è una richiesta fortissima”. E c’è chi la legge non l’osserva proprio. “Sono gruppi fuorilegge che catturano i granchi, fenomeno che avviene anche lungo i nostri lidi. Li vanno a catturare la notte, non è raro vedere lungo le nostre spiagge i bagliori delle torce”. Torce e ferri, lunghi come fiocine.