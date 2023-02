"Manca personale ai lidi Stagione estiva a rischio"

‘Sos, lavoratori cercansi’. È questo il grido di allarme che viene lanciato da Lido delle Nazioni. Per la prossima ed imminente stagione turistica 2023 mancano all’appello, nella sola località sopra citata, circa un centinaio di lavoratori: è questo il quadro preoccupante che risulterebbe da un primo e veloce censimento tra le attivita svoltosi via chat tra i commercianti in generale di tutte le attività rappresentate dal Nuovo Consorzio Lido Nazioni. "Allo stato attuale – sentenzia Gianni Nonnato, portavoce del Consorzio – siamo fortemente preoccupati in vista dell’ormai prossima stagione 2023, con il rischio che qualche impresa non riesca ad aprire o debba modificare la propria identità lavorativa proprio per via di mancanza di personale. Avevamo avuto già difficoltà negli ultimi anni a reperire lavoratori per la stagione, ma sta diventando sempre più difficoltoso gestire questa situazione. Si sta parlando del Lido delle Nazioni, ma sono a conoscenza del fatto che anche negli altri lidi non è certo migliore la situazione. Da un lato i lavoratori che lamentano lacune in osservazione agli stipendi assegnati e che non sempre rispecchiano basi ed accordi nazionali in tema di assunzioni e regolarizzazione, dall’altra le cosiddette attività stagionali che sempre più trovano difficoltà nel reperire la forza lavoro e che, addirittura, si vedono ridurre l’offerta turistica proprio per la mancanza di personale.

Una situazione limite alla quale andrebbe trovato rimedio. Si parla tanto di disoccupazione e di reddito di cittadinanza, poi ci sono realtà diverse che fanno pensare". Una situazione, dunque preoccupante, quella che viene rappresentata da Gianni Nonnato che, anch’esso imprenditore nella località balneare comacchiese, conosce bene la difficoltà che stanno affrontando le attività nel trovare personale: "Abbiamo contattato istituti di formazione professionale, non solo nella nostra provincia – continua il portavoce del Consorzio –, ma sempre e in ogni momento si capisce la grande difficoltà che hanno anche gli istituti di collegare lo studio con lo stage degli stessi alunni, ai quali deve essere garantito l’alloggio. C’è necessità di camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, bagnini di terra e di mare, tuttofare, commesse, impiegate, addetti alla security, e altre figure". Per questo, per rispondere alle richieste di personale da parte dei commercianti, gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail [email protected]

Valerio Franzoni