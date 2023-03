Manca una rete internet veloce "Lavori a rilento per la fibra ottica"

È forte il rischio che gli abitanti di Mesola, anche nel 2023, restino senza un adeguato collegamento a internet. Questo, a causa dei ritardi nei lavori del progetto Bul 2017-2020 nato nel 2015 e che ha visto partire i primi lavori sul territorio nel 2018. Scopo del progetto è quello di fornire una connettività a passo con i tempi, e addirittura futuribile, considerando la tipologia d’infrastruttura che era stata proposta da Open Fiber, concessionaria che ha vinto i bandi. Tra i comuni interessati dagli interventi c’è anche quello di Mesola, dove, però, si stanno registrando ritardi: in sostanza, ormai da anni i lavori ricominciano per poi fermarsi poco dopo. Una situazione, questa, di cui si sta interessando l’assessore comunale Fabio Massarenti, che ha ‘preso in mano’ già al momento del proprio insediamento avvenuto a seguito delle elezioni del 2019. Ma, nonostante gli sforzi, non si è ancora giunti all’avvio del prezioso servizio. Da parte dell’amministrazione comunale è stata chiesta anche la possibilità di attivarlo nelle aree che risultano già completate, ma anche questa strada appare impercorribile, in quanto l’avvio avverrà solamente una volta effettuati tutti gli interventi, dopo la consegna per intero dei lavori al Comune. In tutto questo percorso, nel 2020 è giunto il Covid-19: dopo i primi mesi di turbolenti e difficili per affrontare l’emergenza sanitaria, il Governo aveva attuato diverse azioni per snellire e sveltire le pratiche per lo sviluppo della fibra ottica su tutto il territorio nazionale; di questa ‘accelerazione’, però, non ha beneficiato Mesola che ancora attende il completamento degli interventi.

Inevitabilmente preoccupato è l’assessore Massarenti: "Per quanto possa comprendere che gli imprevisti possano capitare e che la sfortuna sia sempre pronta a fare capolino, probabilmente c’è qualcosa che non va – afferma -. Ritengo che sia inconcepibile che un comune di 3.000 unità abitative da collegare, per quanto esteso sia, non possa vedere quest’opera ultimata in tempi umani. Cinque anni per un’opera del genere sono inconcepibili, ancor di più se diventeranno sei, considerato il ritmo tenuto finora". Massarenti rimarca il lavoro svolto in questi anni per giungere a una soluzione: "Tra colloqui, dialoghi, compromessi, e chi più ne ha più ne metta, sia a livello comunale che provinciale è stato fatto il possibile (e anche di più), ma la sensazione che tutti i tentativi e l’impegno profuso sia stato inutile è forte".

v.f.