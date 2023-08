"Mancano i defibrillatori nei punti nevralgici"

Una mozione "per installare un numero adeguato di defibrillatori nei punti nevralgici del paese" sensibilizzando e formando la cittadinanza all’uso corretto di uno strumento che può salvare vite umane, è stata presentata nei giorni scorsi al sindaco e alla giunta dal gruppo consiliare Costruiamo il Futuro Con Te di Agnese De Michele. Per ora si trovano solo nelle palestre e in municipio. "Invitiamo l’amministrazione comunale a valutare l’installazione di un numero adeguato di defibrillatori – chiede la De Michele - a mezzo di colonnine con pannello informativo, e stipulare con le associazioni di settore accordi per l’attivazione di corsi BLS-D su base volontaria rivolti alla cittadinanza, pubblicizzare l’ubicazione dei defibrillatori per rendere Vigarano un paese cardioprotetto". L’obiettivo è chiaro: "In caso di necessità – spiega - si andrebbe ad aggiungere, così, alla copertura del territorio un importante tassello nuovo. Pur non trattandosi di un gravoso impegno di spesa, qualora non attuabile per motivi di bilancio si chiede, di valutare la proposta durante la programmazione del prossimo documento di previsione". Immediata la risposta dell’assessore Francesca Lambertini: "Voglio informare la consigliera De Michele che questa Amministrazione ha già avviato da tempo incontri per realizzare il progetto VigaranoCardioprotetto. La rassicuro inoltre – aggiunge - che sia sul fronte salute che su altri numerosi argomenti questa giunta è molto attiva e sta lavorando per portare a Vigarano risultati concreti senza farne anticipata pubblicità". Poi un riferimento: "Restando sul tema salute – spiega la Lambertini - per fare un esempio, abbiamo dato precedenza alla realizzazione del poliambulatorio a Vigarano Pieve e, insieme con Ausl, alla partenza del servizio degli infermieri di Comunità che sono già attivi a Vigarano Mainarda e stanno iniziando anche a Pieve". Infine il contrattacco politico: "Invitiamo la De Michele ad avere pazienza e fiducia – conclude - vedrà che uno per uno i progetti in cantiere verranno realizzati nonostante la disastrosa situazione economica che ci ha lasciato la precedente amministrazione".

Claudia Fortini