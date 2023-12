Mancano i documenti del 1841

Tutto per un documento ‘fuori posto’. A bloccare la pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana per S. e la sua famiglia è una carta risalente al 1841. Il capofamiglia, arrivato dalla Colombia nel febbraio del 2022, aveva avviato le pratiche per la richiesta di cittadinanza iure sanguinis, avendo un bisnonno di origine italiana. La mazzata è arrivata a un passo dal completamento della pratica. Uno degli atti presentati da S. non è utilizzabile, essendo stato estratto dall’archivio di Stato di Potenza e non da quello dello Stato civile, il quale è stato istituito dopo la nascita dell’avo, avvenuta nel 1841. Il registro dello Stato civile parte invece dal 1846, cinque anni più tardi. Dunque è impossibile reperire quel documento che potrebbe facilmente portare al coronamento del sogno di una intera famiglia. Questo intoppo ha intrappolato padre, madre e due figlie in un limbo dal quale non riescono a uscire, rischiando anche l’allontanamento dall’Italia. L’ultima speranza è riposta in un ricorso d’urgenza al tribunale dei minorenni per ottenere un permesso straordinario "per esigenze di educazione, istruzione e sicurezza".