"Mancanza di rispetto, i cartelli sono vietati"

Leggo l’intervento della consigliera comunale Marzia Marchi che ancora accusa il sindaco e il presidente del Consiglio di aver reagito impedendo la votazione delle mozioni a seguito della, volendo usare un eufemismo, scomposta protesta Propal in aula. Come la consigliera pentastellata dovrebbe sapere, dato che cita articoli del regolamento, lo stesso vieta l’esposizione di cartelli che i manifestanti hanno bellamente esibito, dimostrato una totale mancanza di rispetto per l’istituzione, mentre qualcun altro di loro dichiarava ‘avete le mani sporche di sangue’.

Ciò detto, al di là dell’accaduto, a Gaza è in atto una protesta dei palestinesi con lo slogan ‘Hamas out’ proprio per chiedere a Hamas di andarsene dai territori. Hamas infatti non terrorizza solo gli israeliani, ma brutalizza anche i palestinesi stessi. Il silenzio su quanto sta accadendo favorisce i terroristi, per questo è necessario che la comunità internazionale alzi la voce al fine giungere finalmente alla fine della guerra attraverso il rilascio degli ostaggi e l’estromissione dal potere di Hamas.

Spero sinceramente, nelle prossime manifestazioni Propal, di vedere anche cartelli ‘Hamas out’ altrimenti sarebbe davvero un brutto segnale.

* deputato Fd’I e componente Commissione Difesa