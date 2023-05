Manelli alla Gallery Annunziata, al via oggi ’Ritratti improbabili’ Ultimo giorno sarà il due luglio

Mostra di Enrico Manelli alla Gallery Annunziata. ‘Ritratti improbabili’ sarà aperta fino al 2 luglio. Il taglio del nastro oggi alle 18. "Da alcuni Manelli è stato definito un uomo rinascimentale, un eclettico, in cui tutti i campi del sapere artistico debbono essere conosciuti e approfonditi. Ogni sua espressione artistica è compendiata dalla sua conoscenza degli spazi, respiri e ampiezze, su cui gioca e che rielabora creando, a volte, ludiche ed artificiose ambientazioni ma spesso, anche, tormento e tensione in chi guarda. E’ l’uomo artefice del proprio destino, l’uomo creativo e creatore da un lato, che ogni tanto, con sconcerto, ne è vittima e ne scruta il volere, come chi guarda le nuvole chiedendosi che tempo farà, e mostrando a tutti umanità e vulnerabilità", Franco Farina.